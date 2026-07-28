«Ci vediamo fuori», poi la rissa nel parcheggio della discoteca: 3 arrestati a Dalmine

Una lite iniziata all’interno di una discoteca è degenerata in una violenta rissa nel piazzale esterno. Nella notte di lunedì 27 luglio i carabinieri di Osio Sotto hanno arrestato tre uomini con l’accusa di rissa aggravata. Uno di loro è stato trasportato in ospedale con ferite al volto.

Secondo la ricostruzione dei militari, lo scontro sarebbe nato intorno all’una per alcuni spintoni tra la folla e per apprezzamenti non graditi rivolti ad alcune ragazze. Dalle provocazioni verbali si sarebbe passati alla minaccia: «Ci vediamo fuori».

Rissa fuori dalla discoteca a Osio Sotto

Nel piazzale la tensione è sfociata in uno scontro fisico che ha coinvolto più persone. All’arrivo dei carabinieri, un 41enne residente a Seregno era a terra vicino alla carreggiata, con evidenti ferite al volto e una copiosa perdita di sangue.

Nelle vicinanze i militari hanno individuato un 26enne residente a Seriate, che presentava escoriazioni alle mani. Un 24enne di Gorle, alla vista delle pattuglie, avrebbe invece tentato di fuggire verso il parcheggio, ma è stato raggiunto e fermato dopo poche decine di metri.

Un ferito in ospedale, arresti convalidati

Il personale sanitario ha prestato le prime cure al 41enne, poi trasferito al pronto soccorso del Policlinico San Marco di Osio Sotto.