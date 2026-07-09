Ciserano, i carabinieri scoprono una discarica illegale

I carabinieri hanno scoperto a Ciserano un capannone industriale destinato ad autofficina, ma di fatto utilizzato come una discarica illegale e incontrollata di rifiuti speciali pericolosi. L’operazione, mercoledì 8 luglio, ha visto in campo le pattuglie della Tenenza di Zingonia, i carabinieri forestali di Curno, il Nucleo dell’ispettorato del lavoro e la polizia locale di Ciserano.

La discarica illegale

Dentro e nelle immediate vicinanze del capannone, i militari hanno trovato un’elevata mole di rifiuti speciali pericolosi accantonati illecitamente e senza alcun sistema di tracciabilità: olio esausto, filtri, pneumatici, parti di motori non bonificate e materiali di scarto. La maggior parte dei rifiuti era stipata in otto diversi furgoni, parcheggiati dentro la struttura e sulla pubblica via.

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