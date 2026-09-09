Cocaina stipata in un vano nascosto del furgone: 20 chili sequestrati, due arresti

Due arresti e circa 20 chilogrammi di cocaina sequestrati . È il bilancio di due operazioni condotte nei primi giorni di settembre dalla Squadra Mobile della Questura di Bergamo nell’ambito dell’attività di contrasto al traffico di stupefacenti.

Torre Pallavicina, 20 chili di cocaina nascosti in un furgone

Il primo arresto risale al 1° settembre. Un cittadino marocchino di 39 anni, residente a Torre Pallavicina, è stato fermato dopo essere stato notato dagli investigatori mentre armeggiava nei pressi del portabagagli di un furgone bianco. Durante il controllo del mezzo gli agenti hanno individuato un vano artigianale nascosto all’interno del veicolo. Al suo interno sono stati trovati numerosi involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 20 Kg. La droga e il furgone sono stati sequestrati. Il 39enne è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.