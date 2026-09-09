Cocaina stipata in un vano nascosto del furgone: 20 chili sequestrati, due arresti
TRAFFICO DI DROGA. Due operazioni della Squadra Mobile: 20 chili di cocaina trovati in un furgone a Torre Pallavicina e un 64enne arrestato a Selvino.Lettura meno di un minuto.
Torre Pallavicina
Due arresti e circa 20 chilogrammi di cocaina sequestrati. È il bilancio di due operazioni condotte nei primi giorni di settembre dalla Squadra Mobile della Questura di Bergamo nell’ambito dell’attività di contrasto al traffico di stupefacenti.
Torre Pallavicina, 20 chili di cocaina nascosti in un furgone
Il primo arresto risale al 1° settembre. Un cittadino marocchino di 39 anni, residente a Torre Pallavicina, è stato fermato dopo essere stato notato dagli investigatori mentre armeggiava nei pressi del portabagagli di un furgone bianco. Durante il controllo del mezzo gli agenti hanno individuato un vano artigianale nascosto all’interno del veicolo. Al suo interno sono stati trovati numerosi involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 20 Kg. La droga e il furgone sono stati sequestrati. Il 39enne è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Selvino, in carcere per una condanna a oltre 10 anni
Il secondo arresto è stato eseguito il 3 settembre. La Squadra Mobile ha rintracciato un italiano di 64 anni residente a Selvino, destinatario di un ordine di carcerazione per una pena superiore a dieci anni. La condanna riguarda il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato in carcere per l’espiazione della pena.
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