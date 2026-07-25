Cologno al Serio, scoperto e chiuso un centro estetico abusivo
I CONTROLLI. Il locale era pienamente operativo ma privo di Scia, responsabile tecnico e personale qualificato. Disposta la cessazione immediata dell’attività.Lettura meno di un minuto.
Cologno al Serio
La Polizia locale di Cologno al Serio ha scoperto e chiuso un centro estetico abusivo, pienamente attrezzato e operativo, privo dei requisiti previsti dalla normativa di settore. L’intervento è scaturito da un’attività di accertamento avviata nei giorni precedenti dal comando, a seguito di una segnalazione, tramite verifiche amministrative e servizi di osservazione mirati.
Il blitz, coordinato dal comandante Canio Brando, è avvenuto nella giornata di venerdì 24 luglio mentre il centro era regolarmente in funzione: gli agenti hanno identificato una cliente sottoposta a un trattamento estetico e hanno avviato gli accertamenti amministrativi previsti dalla normativa vigente.
I controlli
Le verifiche hanno accertato l’assenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Scia, e del responsabile tecnico, oltre all’impiego di una persona priva della qualifica professionale richiesta dalla legge 4 gennaio 1990. Nel locale sono state trovate numerose postazioni di lavoro attrezzate per ricostruzione unghie, applicazione di ciglia e altri trattamenti, complete di apparecchiature e prodotti professionali.
Scoperta una persona priva della qualifica professionale richiesta dalla legge 4 gennaio 1990
Locale chiuso
È stata disposta la cessazione immediata dell’attività, con l’avvio dei procedimenti amministrativi previsti dall’ordinamento. «I controlli sul territorio rappresentano uno strumento indispensabile per garantire che le attività economiche operino nel rispetto delle regole - ha rivelato il comandante Canio Brando - L’attività ispettiva proseguirà anche nei prossimi mesi attraverso controlli mirati nei diversi settori produttivi, con l’obiettivo di garantire il rispetto della legalità, la tutela dei cittadini e condizioni di effettiva concorrenza tra gli operatori economici».
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