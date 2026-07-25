Cologno al Serio, scoperto e chiuso un centro estetico abusivo

I CONTROLLI. Il locale era pienamente operativo ma privo di Scia, responsabile tecnico e personale qualificato. Disposta la cessazione immediata dell’attività.

La Polizia locale di Cologno al Serio ha scoperto e chiuso un centro estetico abusivo, pienamente attrezzato e operativo, privo dei requisiti previsti dalla normativa di settore. L’intervento è scaturito da un’attività di accertamento avviata nei giorni precedenti dal comando, a seguito di una segnalazione, tramite verifiche amministrative e servizi di osservazione mirati.

Il blitz, coordinato dal comandante Canio Brando, è avvenuto nella giornata di venerdì 24 luglio mentre il centro era regolarmente in funzione: gli agenti hanno identificato una cliente sottoposta a un trattamento estetico e hanno avviato gli accertamenti amministrativi previsti dalla normativa vigente.

I controlli

Le verifiche hanno accertato l’assenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Scia, e del responsabile tecnico, oltre all’impiego di una persona priva della qualifica professionale richiesta dalla legge 4 gennaio 1990. Nel locale sono state trovate numerose postazioni di lavoro attrezzate per ricostruzione unghie, applicazione di ciglia e altri trattamenti, complete di apparecchiature e prodotti professionali.

Scoperta una persona priva della qualifica professionale richiesta dalla legge 4 gennaio 1990

Locale chiuso