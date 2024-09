Cologno Medievale tra musiche antiche, arcieri e falconeria - Video

Le iniziative

Un weekend durante il quale il centro storico del paese si è trasformato in un accampamento medievale. L’evento, organizzato dalla Proloco Cologno in collaborazione con il Comune e con tanti artisti e gruppi storici, è pronto a far rivivere l’atmosfera del Medioevo. Per l’occasione, il centro storico ospita una ricca rievocazione storica: antichi mestieri, spettacoli di arceria, giochi medievali con il fuoco, musica con strumenti d’epoca e sessioni dedicate all’arte della falconeria. In programma anche tante iniziative per i più piccoli, fino al grande spettacolo di chiusura affidato al gruppo sbandieratori di Urgnano, domenica 1 settembre alle 17. Come negli anni scorsi è previsto il ristoro medievale, aperto dalle 12 nella cornice del Parco della Rocca per gustare i sapori di un tempo. L’evento si svolge in concomitanza con la giornata Castelli Aperti, organizzata da Pianura da Scoprire: un’occasione unica per conoscere più da vicino la storia di Cologno al Serio e la sua Rocca, con visite guidate che si terranno dalle 10 alle 17.