Cologno, una bici degli anni Cinquanta e un carretto. Con la «Bibliobike» i libri in giro per il paese

Si chiama «Bibliobike» ed è il nuovo servizio offerto dalla biblioteca comunale «Spazio Cultura Civico 5» di Cologno al Serio. Un servizio che consentirà di portare libri e la voglia di leggere in giro per il paese, reso possibile dal contributo di aziende e volontari. Inaugurata domenica scorsa in piazza Garibaldi, a Cologno , alla presenza degli amministratori comunali, «Bibliobike» è una vera bicicletta d’epoca, degli anni 50.