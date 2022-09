Comun Nuovo, urtata sulle strisce pedonali: 71enne muore poche ore dopo

Un urto all’apparenza senza gravi conseguenze, tanto spavento ma che non sembrava potesse trasformarsi in tragedia. Invece l’incidente in cui è rimasta coinvolta martedì mattina una donna di 71 anni di Comun Nuovo, nel centro del suo paese, si è rivelato fatale. Francesca Angeloni è morta mercoledì mattina all’ospedale di Zingonia, dove era stata trasportata il giorno prima in codice giallo, quello che identifica i casi di media gravità. Non sembrava in pericolo di vita, invece nel giro di una notte le sue condizioni si sono aggravate ed è deceduta.