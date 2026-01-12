Continuano i furti nei cimiteri della Bergamasca: a Spirano rubate 45 statue

Prosegue l’ondata di furti che negli ultimi giorni ha colpito i cimiteri della Bergamasca. Stavolta a essere colpito è stato il camposanto di Spirano. Ad accorgersi del colpo gli addetti comunali, che lunedì 12 gennaio, al momento dell’apertura, si sono resi conto dei danni.

Con le stesse modalità

Sembra che i malviventi – entrati in azione dopo le 19 di domenica 11, orario di chiusura del cimitero, oppure nel corso della notte – siano entrati nel dal retro, attraversando alcuni terreni, dove non è presente la videosorveglianza. Allertati in mattinata, sono interventi sul posto gli agenti della polizia locale di Spirano e i carabinieri di Urgnano, che hanno svolto i rilievi del caso e raccolto le denunce dei cittadini. Stando ai primi dati sarebbe di circa 45 statue, tutte in bronzo e in rame, il bottino di quella che ormai assume i contorni di una «banda dei cimiteri». Stesso modus operandi, infatti, dei furti subiti dai campisanti di Albano Sant’Alessandro e Brusaporto nella notte fra sabato 10 e domenica 11 gennaio: statue, portafiori e decorazioni funebri in bronzo e rame sradicate a forza dalle tombe.

L’avviso all’ingresso del cimitero di Spirano

(Foto di Cesni)

Indagini in corso