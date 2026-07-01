Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Mercoledì 01 Luglio 2026

Controlli dei carabinieri nella Bassa Bergamasca: tre denunciati

LE OPERAZIONI. Due indagati per furto aggravato in concorso: tentavano di portare via del rame da una cappella nel cimitero di Brignano di Gera d'Adda.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Controlli dei carabinieri nella Bassa Bergamasca: tre denunciati

Lunga serie di operazioni e controlli da parte dei carabinieri nella Bassa Bergamasca, nella settimana tra il 15 e il 21 giugno. Controllate complessivamente oltre 600 persone, presidiando piazze e luoghi di aggregazione, oltre alle principali arterie stradali.

Solo nella notte tra sabato 20 e domenica 21 giugno, i militari della Stazione di Calcio hanno controllato un centinaio di persone, tra cui 85 giovani sotto i trent’anni, e una ventina di automezzi, tra Calcio, Antegnate e Fontanella. Verifiche estese anche agli esercizi commerciali, in particolare tre bar, un minimarket etnico e le aree vicine a una discoteca.

Tre denunciati

Un 24enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora, è stato denunciato in quanto sospettato di essere l’autore di una rapina commessa nella notte del 16 giugno ai danni di un connazionale, aggredito con un bastone. Due giovani di 23 e 28 anni, di nazionalità rumena e senza fissa dimora, sono invece indagati per furto aggravato in concorso: nella notte del 17 giugno i carabinieri li hanno sorpresi nel cimitero di Brignano Gera d’Adda mentre cercavano di smantellare la copertura in rame di una cappella di famiglia. I due hanno tentato la fuga, venendo bloccati prima che potessero raggiungere l’auto in loro uso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Antegnate
Brignano Gera d'Adda
Calcio
Fontanella
Indagine
Forze Ordine
Giustizia, Criminalità