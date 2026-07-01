Controlli dei carabinieri nella Bassa Bergamasca: tre denunciati
LE OPERAZIONI. Due indagati per furto aggravato in concorso: tentavano di portare via del rame da una cappella nel cimitero di Brignano di Gera d'Adda.Lettura meno di un minuto.
Lunga serie di operazioni e controlli da parte dei carabinieri nella Bassa Bergamasca, nella settimana tra il 15 e il 21 giugno. Controllate complessivamente oltre 600 persone, presidiando piazze e luoghi di aggregazione, oltre alle principali arterie stradali.
Solo nella notte tra sabato 20 e domenica 21 giugno, i militari della Stazione di Calcio hanno controllato un centinaio di persone, tra cui 85 giovani sotto i trent’anni, e una ventina di automezzi, tra Calcio, Antegnate e Fontanella. Verifiche estese anche agli esercizi commerciali, in particolare tre bar, un minimarket etnico e le aree vicine a una discoteca.
Tre denunciati
Un 24enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora, è stato denunciato in quanto sospettato di essere l’autore di una rapina commessa nella notte del 16 giugno ai danni di un connazionale, aggredito con un bastone. Due giovani di 23 e 28 anni, di nazionalità rumena e senza fissa dimora, sono invece indagati per furto aggravato in concorso: nella notte del 17 giugno i carabinieri li hanno sorpresi nel cimitero di Brignano Gera d’Adda mentre cercavano di smantellare la copertura in rame di una cappella di famiglia. I due hanno tentato la fuga, venendo bloccati prima che potessero raggiungere l’auto in loro uso.
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