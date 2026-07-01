Controlli dei carabinieri nella Bassa Bergamasca: tre denunciati

Lunga serie di operazioni e controlli da parte dei carabinieri nella Bassa Bergamasca, nella settimana tra il 15 e il 21 giugno. Controllate complessivamente oltre 600 persone, presidiando piazze e luoghi di aggregazione, oltre alle principali arterie stradali.

Solo nella notte tra sabato 20 e domenica 21 giugno, i militari della Stazione di Calcio hanno controllato un centinaio di persone, tra cui 85 giovani sotto i trent’anni, e una ventina di automezzi, tra Calcio, Antegnate e Fontanella. Verifiche estese anche agli esercizi commerciali, in particolare tre bar, un minimarket etnico e le aree vicine a una discoteca.

Tre denunciati