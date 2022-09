Cortenuova e la «tassa dimenticata»: ora ritorna e con gli arretrati

Arriveranno a breve in tutte le case a Cortenuova i bollettini per il pagamento della cosiddetta «tassa dimenticata» ossia quella sui passi carrabili che il Comune si era dimenticato di far pagare per 25 anni. Si era però anche scordato di abolirla. E così, venuta a galla la cosa, l’Amministrazione comunale non ha potuto far altro (pena il rischio di vedersi imputare un danno erariale a cui verrebbero chiamati a rispondere in solido gli stessi amministratori) che decidere di farla pagare ai cortenuovesi. Non solo per quanto riguarda l’anno in corso, ma anche dei precedenti cinque anni ossia dal 2017 al 2021 (di più, dice la legge, non si può andare indietro).