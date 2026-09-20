Cortenuova, tentato furto di rame in un’area dismessa: due identificati

L’allarme è scattato nel pomeriggio del 15 settembre in un complesso immobiliare dismesso di Cortenuova. La Polizia locale, intervenuta dopo la segnalazione di un istituto di vigilanza privata, ha individuato e identificato due persone che corrispondevano alla descrizione ricavata dalle immagini di videosorveglianza.

L’allarme e l’intervento della polizia locale

Secondo quanto riferito, alcune persone si erano introdotte nell’area privata, dove erano presenti cavi contenenti rame. Due pattuglie hanno raggiunto il complesso nel giro di pochi minuti e avviato la perlustrazione del perimetro insieme agli addetti della vigilanza.

Durante il sopralluogo i sistemi di allarme hanno segnalato nuovamente una presenza all’interno della struttura. I controlli sono stati quindi estesi alle aree esterne e al parcheggio sotterraneo.

Durante il sopralluogo i sistemi di allarme hanno segnalato nuovamente una presenza all’interno della struttura. I controlli sono stati quindi estesi alle aree esterne e al parcheggio sotterraneo Una pattuglia ha poi notato due persone allontanarsi a piedi dal complesso verso i comuni limitrofi. La descrizione fisica e degli abiti risultava compatibile con quella fornita dalle immagini di videosorveglianza. I due sono stati raggiunti, identificati e accompagnati negli uffici della Polizia locale per gli accertamenti.

Trovata una borsa con utensili

Nelle vicinanze del complesso è stata inoltre rinvenuta una borsa contenente cacciaviti, taglierini, strumenti da taglio e torce. Il materiale è stato sottoposto agli accertamenti e messo a disposizione dell’autorità competente.

Gli elementi raccolti durante l’intervento sono stati trasmessi all’Autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.