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Cronaca / Pianura Domenica 20 Settembre 2026

Cortenuova, tentato furto di rame in un’area dismessa: due identificati

IL FATTO. L’allarme il 15 settembre. La Polizia locale ha rintracciato due persone e trovato nelle vicinanze una borsa con utensili da taglio.

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Redazione Web
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Cortenuova, tentato furto di rame in un’area dismessa: due identificati
Una pattuglia della polizia locale ha notato due persone allontanarsi a piedi dal complesso verso i comuni limitrofi

Cortenuova

L’allarme è scattato nel pomeriggio del 15 settembre in un complesso immobiliare dismesso di Cortenuova. La Polizia locale, intervenuta dopo la segnalazione di un istituto di vigilanza privata, ha individuato e identificato due persone che corrispondevano alla descrizione ricavata dalle immagini di videosorveglianza.

L’allarme e l’intervento della polizia locale

Secondo quanto riferito, alcune persone si erano introdotte nell’area privata, dove erano presenti cavi contenenti rame. Due pattuglie hanno raggiunto il complesso nel giro di pochi minuti e avviato la perlustrazione del perimetro insieme agli addetti della vigilanza.
Durante il sopralluogo i sistemi di allarme hanno segnalato nuovamente una presenza all’interno della struttura. I controlli sono stati quindi estesi alle aree esterne e al parcheggio sotterraneo.

Durante il sopralluogo i sistemi di allarme hanno segnalato nuovamente una presenza all’interno della struttura. I controlli sono stati quindi estesi alle aree esterne e al parcheggio sotterraneo

Una pattuglia ha poi notato due persone allontanarsi a piedi dal complesso verso i comuni limitrofi. La descrizione fisica e degli abiti risultava compatibile con quella fornita dalle immagini di videosorveglianza. I due sono stati raggiunti, identificati e accompagnati negli uffici della Polizia locale per gli accertamenti.

Trovata una borsa con utensili

Nelle vicinanze del complesso è stata inoltre rinvenuta una borsa contenente cacciaviti, taglierini, strumenti da taglio e torce. Il materiale è stato sottoposto agli accertamenti e messo a disposizione dell’autorità competente.
Gli elementi raccolti durante l’intervento sono stati trasmessi all’Autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.

Il sindaco Gianfranco Gafforelli ha sottolineato il ruolo della collaborazione tra Polizia locale e vigilanza privata: «Quello della polizia locale è un lavoro che spesso si vede soltanto quando accade qualcosa, ma dietro ogni intervento ci sono attenzione, professionalità e conoscenza del territorio, in questo caso una segnalazione di allarme si è trasformata, grazie alla tempestività degli operatori e alla collaborazione con la vigilanza privata, in un intervento concreto che ha permesso di individuare rapidamente le persone segnalate. È questo che intendiamo quando parliamo di sicurezza: presenza, capacità di intervento e attenzione costante a ciò che accade sul territorio. La proprietà privata deve essere rispettata. Nessuno deve pensare che un immobile dismesso, un’area recintata o una struttura non utilizzata siano luoghi nei quali poter entrare indisturbati. Il territorio non è terra di nessuno. Dietro ogni proprietà ci sono persone, imprese, investimenti e beni che devono essere tutelati».

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