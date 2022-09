Cortenuova, un nuovo polo per l’infanzia per «costruire il futuro dei bambini»

«È stato un percorso non breve e complicato anche dalla pandemia. Ma alla fine, grazie alla collaborazione di tutti, ce l’abbiamo fatta». Queste le parole, rotte dalla commozione, che il sindaco di Cortenuova Gianmario Gatta ha pronunciato domenica 18 settembre alla cerimonia di inaugurazione del nuovo polo dell’infanzia 0-6 del paese ricavato nella ex scuola elementare in piazza Aldo Moro e intitolato a Gino Strada e Teresa Santi, marito e moglie fondatori dell’Ong Emergency. Nell’edificio, rimesso a nuovo e ampliato, ha trovato spazio oltre alla scuola d’infanzia (a cui sono iscritti 60 bambini) anche il nido che, fino ad ora, non era mai esistito a Cortenuova (sono già sette le famiglie che hanno affidato i loro figli a questo nuovo servizio) .