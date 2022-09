Cortocircuito in camera, brucia una villetta. La famiglia è già sveglia: salvi

Il fatto di essere già in piedi, nonostante fossero soltanto le 5 di martedì mattina, ha permesso a una famiglia nella cui villetta è scoppiato un incendio di uscire rapidamente e dare l’allarme senza riportare ferite. L’episodio a Ciserano, in una abitazione singola situata lungo la provinciale Francesca, alle porte del paese verso Pontirolo Nuovo: i tre abitanti – due coniugi e il figlio adulto – si sono messi in salvo e nella giornata di martedì 20 settembre si sono dovuti trasferire in un’altra loro abitazione, sempre a Ciserano, visto che la villetta, al termine dell’intervento dei vigili del fuoco, è stata dichiarata inagibile .