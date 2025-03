Costa di Mezzate, si accascia dopo partita di calcetto: giovane salvato da un avversario

Si è accasciato negli spogliatoi dopo aver fatto la doccia, accusava nausea e un forte dolore al petto. È riuscito a dare l’allarme in tempo il venticinquenne di Endine Gaiano che poco dopo le 22 di venerdì 21 marzo è stato colto da un malore al termine di una partita di calcetto all’oratorio di Costa di Mezzate. È stato un giocatore dell’altra squadra, di Costa di Mezzate, a soccorrerlo salvandogli la vita. Si è infatti precipitato fuori, ha raggiunto il piazzale davanti alla farmacia e ha estratto dalla teca il defibrillatore. È tornato in oratorio per svolgere tutte le manovre di primo soccorso e il venticinquenne ha ripreso coscienza. Sul posto sono poi arrivati anche i soccorsi.

L’allarme lanciato da uno dei calciatori

A quell’ora in servizio per un ordinario controllo del territorio c’era l’associazione Carabinieri di Calcinate con il presidente Diego Bassani e altri tre membri del gruppo. «Abbiamo fatto evacuare la struttura – racconta Bassani – per consentire agli operatori del 118 di svolgere i soccorsi».

«Per fortuna il ragazzo di Costa di Mezzate si è accorto del malore del suo compagno e si è insospettito per la nausea e il dolore al petto, è riuscito a intervenire in tempo» L’allarme al 112 è stato lanciato da uno dei ragazzi delle due squadre. Sul posto sono giunte un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa: il 25enne è stato trasferito all’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo per gli accertamenti del caso.

«Aveva ripreso i sensi – prosegue il presidente dell’associazione Carabinieri di Calcinate –, per fortuna il ragazzo di Costa di Mezzate si è accorto del malore del suo compagno e si è insospettito per la nausea e il dolore al petto, è riuscito a intervenire in tempo e a prendere il defibrillatore».

Un dono dell’Avis

Il defibrillatore utilizzato per salvare la vita al 25enne di Endine era stato donato dall’Avis all’amministrazione comunale. Il parroco don Fabio Trapletti è stato informato di quanto accaduto, così come il sindaco Andrea Trapletti.