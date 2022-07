Covid, il virus non molla. Al laboratorio di Calcinate 500/600 tamponi al giorno

Torna a crescere il carico di lavoro del laboratorio di medicina molecolare all’ospedale di Calcinate , dove confluiscono i tamponi per la diagnosi di positività al Covid provenienti dai punti di raccolta che fanno riferimento all’ Asst Bergamo Est . E allo stesso tempo aumenta anche il numero dei ricoverati negli ospedali dell’azienda. Dopo il calo fatto registrare in primavera, attualmente sono in media 5-600 i test processati ogni giorno dai macchinari donati due anni fa dal Distretto Rotray 2042 . Dalla sua entrata in funzione, al laboratorio ne sono passati circa 220mila. Aumentano di settimana in settimana anche i tamponi positivi – siamo nell’ordine del 15% – e, contestualmente, la carica virale delle varianti in circolazione. Rispetto alla media nazionale, che nelle ultime ore è arrivata a sfiorare il 30% dei casi di positività sui test giornalieri effettuali, l’incidenza in questa fetta di territorio della Bergamasca è ancora piuttosto bassa, anche sei i numeri stanno crescendo col passare dei giorni.