Covo, colto da malore in una cava: 60enne in gravi condizioni

Un operaio di 60 anni è rimasto vittima di un incidente nel pomeriggio di venerdì 10 luglio, all’interno della cava Bellinzana, a Covo. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe avuto un malore attorno alle 14.30 mentre si trovava all’interno di un silos rialzato, in compagnia di alcuni colleghi. A seguito del mancamento, forse un attacco cardiaco, sarebbe caduto, battendo la testa.