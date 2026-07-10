Covo, colto da malore in una cava: 60enne in gravi condizioni
I SOCCORSI. L’uomo si è sentito male mentre si trovava all’interno di un silos rialzato. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo.Lettura meno di un minuto.
Covo
Un operaio di 60 anni è rimasto vittima di un incidente nel pomeriggio di venerdì 10 luglio, all’interno della cava Bellinzana, a Covo. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe avuto un malore attorno alle 14.30 mentre si trovava all’interno di un silos rialzato, in compagnia di alcuni colleghi. A seguito del mancamento, forse un attacco cardiaco, sarebbe caduto, battendo la testa.
È stato necessario l’intervento dell’autoscala dei vigili del fuoco per estrarre il sessantenne dal silo
Solo lo scorso venerdì l’operaio era stato festeggiato dai colleghi per i suoi 40 anni di attività nella stessa azienda.
I soccorsi
Immediatamente dopo l’accaduto sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso, insieme agli uomini della Polizia locale. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Romano di Lombardia, giunti con due mezzi, tra cui un’autoscala. Proprio l’autoscala è stata utilizzata dai pompieri per estrarre il 60enne dal silos e consentire l’intervento dei sanitari.
L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sono in corso accertamenti per stabilire con precisione la dinamica dei fatti.
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