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Cronaca / Pianura Venerdì 10 Luglio 2026

Covo, colto da malore in una cava: 60enne in gravi condizioni

I SOCCORSI. L’uomo si è sentito male mentre si trovava all’interno di un silos rialzato. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo.

Lettura meno di un minuto.
Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore
Covo, colto da malore in una cava: 60enne in gravi condizioni

Covo

Un operaio di 60 anni è rimasto vittima di un incidente nel pomeriggio di venerdì 10 luglio, all’interno della cava Bellinzana, a Covo. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe avuto un malore attorno alle 14.30 mentre si trovava all’interno di un silos rialzato, in compagnia di alcuni colleghi. A seguito del mancamento, forse un attacco cardiaco, sarebbe caduto, battendo la testa.

È stato necessario l’intervento dell’autoscala dei vigili del fuoco per estrarre il sessantenne dal silo

Solo lo scorso venerdì l’operaio era stato festeggiato dai colleghi per i suoi 40 anni di attività nella stessa azienda.

I soccorsi

Immediatamente dopo l’accaduto sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso, insieme agli uomini della Polizia locale. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Romano di Lombardia, giunti con due mezzi, tra cui un’autoscala. Proprio l’autoscala è stata utilizzata dai pompieri per estrarre il 60enne dal silos e consentire l’intervento dei sanitari.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sono in corso accertamenti per stabilire con precisione la dinamica dei fatti.

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