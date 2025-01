Crescono i passeggeri di Trenord, boom nei weekend: nel 2024 oltre 200 milioni di viaggi in treno

I viaggiatori che ogni giorno in Lombardia salgono su un convoglio di Trenord sono passati a novembre dai 713mila del giorno feriale medio del 2023 a 762mila, con un aumento quindi del 7%. Lo rende noto la stessa società del trasporto lombarda, che sottolinea come nel 2024 siano stati fatti 200 milioni di viaggi sui treni regionali della regione. A spulciare tra i numeri colpisce però soprattutto la rinnovata passione per il fine settimana in treno dei lombardi.