Dal don Milani di Romano alla Teuliè: Gabriele ammesso alla scuola militare

Dal liceo «Don Milani» di Romano alla scuola militare dell’Esercito Teuliè a Milano, storica scuola militare dove i ragazzi e le ragazze ammessi conseguono il diploma liceale e praticano diverse attività sportive e di carattere militare. È diventato realtà il sogno di Gabriele Girardello, 16 anni, l’ unico romanese a memoria d’uomo ammesso alla «Teuliè» per frequentare il terzo anno del liceo scientifico .

La benedizione dello spadino

Dice la mamma del cadetto, Patrizia Proserpi: «Mio figlio è sempre stato appassionato di vita militare e ha partecipato a diversi campi estivi organizzati dagli alpini ad Almenno San Bartolomeo . Uno degli obiettivi dopo i tre anni della scuola militare potrebbe essere l’ingresso nell’accademia militare di Modena, ma la scuola Teuliè fornisce anche una solida preparazione per poter frequentare con profitto l’università». La domenica della vigilia di Natale, i fedeli presenti alla Messa delle 11 nella prepositurale di Santa Maria Assunta a Romano hanno assistito alla « benedizione dello spadino ». Consegnato a novembre a Gabriele Girardello insieme alla divisa storica della scuola «Teuliè». Successivamente si è tenuta sempre a Milano la cerimonia della benedizione collettiva dello spadino, a cui è seguita quella per ciascun allievo, nella parrocchia di residenza.

Gli auguri dei concittadini

Gabriele in divisa storica accompagnato dal padre Giacomo e dalla madre Patrizia si è presentato al celebrante don Gianluigi Belometti che ha spiegato ai fedeli il significato del gesto. Il cadetto ha poi letto La preghiera dell’allievo. Poi l’aspersione con l’acqua benedetta. Una breve cerimonia che ha però emozionato diversi fedeli presenti di non più giovane età mentre diverse persone hanno voluto fare gli auguri al ragazzo di Romano per il suo nuovo percorso di vita.