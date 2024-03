Dalle lavatrici ai materassi, discarica a cielo aperto a Zingonia - Video e foto

Nella clip girata da un privato cittadino si può notare la presenza di rifiuti di vario genere e tipo e, addirittura, di elettrodomestici. Un deposito abusivo che, di fatto, può rappresentare una seria minaccia, oltre che per la sicurezza e l’incolumità dei passanti (vista la presenza di camminamenti), anche per l’ambiente e la salute pubblica in quanto la massiccia presenza di rifiuti può favorire il proliferare di insetti e topi.