Dalmine, cade dal carro ponte. Volo di sei metri, grave operaio 48enne

Era impegnato nella manutenzione di un carro ponte all’interno della Tenaris di Dalmine, quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato per sei metri. Un 48enne italiano , residente a Pisogne, sulla sponda bresciana dell’Alto Sebino, è finito in ospedale in prognosi riservata.

La dinamica dell’infortunio

Un volo di 6 metri

L’uomo si trovava in cima al macchinario. I due ne stavano testando il funzionamento. Nel momento in cui il carro ponte si è messo in movimento, il 48enne non era assicurato alla linea vita e ha perso l’equilibrio cadendo nel vuoto. Lo schianto al suolo, dopo un volo di sei metri, è stato violentissimo. L’urlo dell’operaio ha richiamato l’attenzione degli altri lavoratori. Il primo a soccorrerlo è stato il collega. Il 48enne ha riportato lesioni piuttosto gravi agli organi interni, ma non ha mai perso conoscenza. Questo vuol dire che il trauma cranico riportato non ha avuto gravi conseguenze.