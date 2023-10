Dalmine, cagnolina smarrita ritrovata dai carabinieri

I carabinieri di Dalmine, durante il servizio di pattuglia, hanno aiutato un cittadino che poco prima aveva perso la sua cagnolina, un volpino bianco a pelo lungo di nome Flò, nei pressi del parcheggio del supermercato Penny Market. L’uomo, visibilmente preoccupato, ha richiamato l’attenzione di una pattuglia di passaggio temendo che il cane potesse essere stato rubato o investito da un’auto. I carabinieri si sono fatti dare una descrizione dettagliata della cagnolina e, nell’ambito del normale servizio perlustrativo che stavano svolgendo, hanno posto particolare attenzione all’eventuale avvistamento: dopo circa 15 minuti, in una via non molto distante dal luogo dello smarrimento, hanno visto un cane corrispondente alla descrizione. I militari i sono avvicinati e hanno chiamato per nome la cagnolina, che è corsa da loro e si è lasciata prendere. A quel punto i carabinieri hanno contattato al telefono il proprietario dell’animale, che, felicissimo, li ha ringraziati: Flò è stata quindi riconsegnata al suo padrone.