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Cronaca / Pianura Sabato 07 Novembre 2026

Dalmine, esce dal negozio con 120 euro di calze non pagate: denunciata

IL FURTO. Fermata dalla polizia locale appena fuori dal negozio Tedi.

Lettura meno di un minuto.
Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente
Dalmine, esce dal negozio con 120 euro di calze non pagate: denunciata
Le calze sequestrate alla donna dalla Polizia locale di Dalmine

Dalmine

Diverse paia di calze per un valore di circa 120 euro. È quanto recuperato venerdì a Dalmine, dalla Polizia locale dopo aver fermato una donna serba di 38anni, con precedenti per furto, che usciva dal negozio Tedi con una borsa contenente merce rubata. Gli agenti sono intervenuti con due pattuglie dopo una telefonata della responsabile.

Quest’ultima segnalava la presenza nel negozio di tre persone, la donna serba più un uomo e una donna connazionali, con atteggiamento sospetto. I primi ad uscire sono stati i due complici che non avevano nulla con loro. La Polizia locale li ha comunque fermati e sottoposti a controlli dai quali è emerso che l’uomo era destinatario di una notifica di presenza irregolare sul territorio.

Poco dopo è uscita la donna serba con in mano una borsa. Anche lei è stata subito fermata. Interrogata dagli agenti, la 38enne non è stata in grado di mostrare alcuno scontrino per dimostrare l’acquisto delle calze di cui era in possesso. È stata quindi fotosegnalata e denunciata per furto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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