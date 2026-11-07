Dalmine, esce dal negozio con 120 euro di calze non pagate: denunciata

Quest’ultima segnalava la presenza nel negozio di tre persone, la donna serba più un uomo e una donna connazionali, con atteggiamento sospetto. I primi ad uscire sono stati i due complici che non avevano nulla con loro. La Polizia locale li ha comunque fermati e sottoposti a controlli dai quali è emerso che l’uomo era destinatario di una notifica di presenza irregolare sul territorio.