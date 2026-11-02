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Cronaca / Pianura Lunedì 02 Novembre 2026

Dalmine, fuga su uno scooter rubato: un denunciato. Nove segnalati per droga

SICUREZZA. Sono durati fino alle 4 del mattino i controlli della polizia locale di Dalmine in occasione di Halloween.

Lettura meno di un minuto.
Stefano Vailati
Stefano Vailati Collaboratore
Dalmine, fuga su uno scooter rubato: un denunciato. Nove segnalati per droga
I controlli della polizia locale di Dalmine la notte di Halloween

Dalmine

Una notte di straordinari per cinque pattuglie, col supporto del Nucleo interventi sicurezza urbana e dell’unità cinofila del comando di Bergamo, col pastore tedesco Tenai.

L’intervento più impegnativo ha visto gli agenti all’inseguimento di un motorino, risultato poi rubato, che si è dato alla fuga in seguito all’alt a un posto di controllo in via Provinciale. Due le persone a bordo, che al termine del tentativo di fuga, conclusosi in via Vaccarezza a Osio Sopra, hanno cercato di far perdere le proprie tracce. Ci è riuscito il conducente, che è stato però riconosciuto da uno degli operatori come pluripregiudicato, proprio per furto di motocicli. Il comando di Dalmine è già al lavoro per rintracciarlo.

Fermato il passeggero, extracomunitario noto a propria volta alle forze dell’ordine, che è stato identificato presso il posto di polizia dell’aeroporto di Orio al Serio e denunciato a piede libero per ricettazione e resistenza. Il motociclo, rubato a fine ottobre a Paladina, è stato restituito al proprietario.

Nel corso della nottata anche 9 segnalazioni (e 4 patenti ritirate) per uso e detenzione di sostanze stupefacenti, tra cui hashish e cocaina, tutte per quantitativi considerati compatibili con l’uso personale.

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