Dalmine, operaio protesta sulla gru: soccorritori in via Pinosa a Dalmine - Foto

Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di giovedì 6 ottobre a Dalmine in via Pinosa, dove un operaio, del quale non si conoscono le generalità, si è arrampicato su una gru all’interno di un cantiere, alta 15 metri.



Ancora frammentarie le informazioni disponibili, appena è stato dato l’allarme, intorno alle 11 della mattina, sul posto sono arrivati i Carabinieri, la Polizia locale, i Vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, si tratterebbe di un gesto di protesta per questioni economiche, ancora da verificare.