Dalmine, tra i rifiuti dell’ecostazione «smistato» un ordigno bellico

Una bomba di mortaio - pare modello 35 calibro 81 mm lunga circa 30 centimetri - è stata ritrovata l’altra mattina in mezzo ai rifiuti del Centro di raccolta comunale di Dalmine, situato in via Bastone. La scoperta è stata effettuata dai dipendenti del centro, che notando un oggetto dall’aspetto insolito nell’isola ecologica, «smistato» tra i rifiuti ingombranti, hanno deciso di avvisare immediatamente la Polizia locale, arrivata sul posto con due pattuglie per verificare la situazione. Non appena constatato che l’oggetto in questione era un ordigno bellico, sono stati allertati anche i carabinieri di Dalmine. L’area del centro di raccolta è stata quindi messa in sicurezza ed evacuata, in attesa che arrivasse una squadra di artificieri da Milano per effettuare i rilievi del caso e determinare se la bomba fosse attiva e potesse quindi ancora esplodere. Dal sopralluogo effettuato sull’ordigno è emerso che si trattava di una bomba di mortaio inattiva, che è stata quindi rimossa in totale sicurezza e portata via dagli artificieri.