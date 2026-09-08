Dalmine, scontro con un camion: motociclista in ospedale

Traffico in tilt all’ora di pranzo di oggi, 8 settembre, a causa di un grave incidente lungo la provinciale 525 a Dalmine in direzione Bergamo, di fronte al distributore di carburante Eni.

Qui intorno alle 12, stando a quando riferito da alcuni testimoni, una moto e un camion si sarebbero tamponati. Sul momento il conducente del mezzo pesante risulterebbe aver proseguito la propria marcia, non essendosi verosimilmente accorto dell’impatto. Inseguito e raggiunto da un altro motociclista di passaggio, sarebbe tornato sul luogo dell’incidente una decina di minuti dopo lo scontro.

In ospedale in codice rosso

Ad avere la peggio nell’impatto il motociclista – trasportato in ospedale in codice rosso –, che stando alle prime ricostruzioni avrebbe perso il controllo del proprio mezzo. A prestare soccorso immediato un mezzo dei vigili del fuoco che si trovava in zona per un altro servizio ed è intervenuto tempestivamente. Sul posto poi, nel giro di meno di un quarto d’ora, anche un’ambulanza, seguita dagli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso. Proprio da questi rilievi sarebbe emerso che il motociclista viaggiava senza documenti. Le forze dell’ordine sono al lavoro per fare luce anche su questo aspetto.

Traffico all’ora di pranzo