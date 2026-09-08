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Cronaca / Pianura Martedì 08 Settembre 2026

Dalmine, scontro con un camion: motociclista in ospedale

L’INCIDENTE. Intorno alle 12 di martedì 8 settembre, lungo la provinciale 525 in direzione Bergamo.

Lettura 1 min.
Stefano Vailati
Stefano Vailati Collaboratore
Dalmine, scontro con un camion: motociclista in ospedale
L’incidente a Dalmine

Dalmine

Traffico in tilt all’ora di pranzo di oggi, 8 settembre, a causa di un grave incidente lungo la provinciale 525 a Dalmine in direzione Bergamo, di fronte al distributore di carburante Eni.

Qui intorno alle 12, stando a quando riferito da alcuni testimoni, una moto e un camion si sarebbero tamponati. Sul momento il conducente del mezzo pesante risulterebbe aver proseguito la propria marcia, non essendosi verosimilmente accorto dell’impatto. Inseguito e raggiunto da un altro motociclista di passaggio, sarebbe tornato sul luogo dell’incidente una decina di minuti dopo lo scontro.

In ospedale in codice rosso

Ad avere la peggio nell’impatto il motociclista – trasportato in ospedale in codice rosso –, che stando alle prime ricostruzioni avrebbe perso il controllo del proprio mezzo. A prestare soccorso immediato un mezzo dei vigili del fuoco che si trovava in zona per un altro servizio ed è intervenuto tempestivamente. Sul posto poi, nel giro di meno di un quarto d’ora, anche un’ambulanza, seguita dagli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso. Proprio da questi rilievi sarebbe emerso che il motociclista viaggiava senza documenti. Le forze dell’ordine sono al lavoro per fare luce anche su questo aspetto.

Traffico all’ora di pranzo

La strada è rimasta bloccata dal traffico fino almeno alle 13, quando la circolazione è stata ripristinata regolarmente. I lavori di rimozione del mezzo incidentato e di pulizia dell’asfalto sono proseguiti invece fino a oltre le 14. Pur essendo avvenuto sulla tratta percorsa dai mezzi e-Brt, nessun mezzo del trasporto pubblico risulta coinvolto e, anzi, la corsia preferenziale avrebbe fatto da «via di fuga», secondo le dichiarazioni di un testimone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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