«Debora ci fa capire ancora l’importanza di aiutare gli altri»

Questo impegno per gli altri durante il funerale è stato più volte evidenziato dal parroco, don Giuseppe Ferri: «Pensate che stava seguendo più di 240 minori – ha rivelato il sacerdote –. Ma il bene di Debora ancora agisce in noi perché ci sta facendo capire l’importanza di spendersi per gli altri, di dimostrare solidarietà e attenzione per chi è fragile. E ci sta dimostrando che la vita è un bene prezioso che, ogni giorno, va salvaguardato e custodito». Don Giuseppe si è poi rivolto ai famigliari della defunta, la mamma Chiara, la sorella Elena e il papà Matteo che, in ricordo della figlia, ha deciso di piantare di fronte alla sua abitazione un mandorlo. Al termine della celebrazione funebre a ricordare Debora Nisoli sono poi intervenute prima una collega di lavoro dell’Ussm del Tribunale dei minori di Brescia: «Meno di un anno fa – ha detto – eri arrivata da noi e in poco tempo ti sei dedicata a casi sempre più difficili con tanta energia, senza mai risparmiarti. I ragazzi e le loro famiglie hanno presto iniziato a conoscere e apprezzare la tua delicatezza, il tuo esserci senza importi. Ora continueremo noi a occuparci dei “tuoi” ragazzi come tu ci hai insegnato».