Dottoressa aggredita in studio: «Ma non smetto di fare visite»

Aggredita mentre lavorava in un ambulatorio medico a Verdellino, in sostituzione di un altro dottore. Momenti di terrore mercoledì scorso per Svetlana Sirbu, 53 anni, originaria della Moldavia, medico di medicina generale di Ciserano dove opera dal 2020 (con in carico 1.400 persone). La scorsa settimana aveva accettato di sostituire un collega a Verdellino nell’ambulatorio in via IV novembre. Qui mercoledì stava finendo il suo turno quando, intorno alle 12.25 (la chiusura era alle 12.30 ) ha sentito qualcuno picchiare contro la vetrata dei locali e urlare: «Esci fuori, so che sei lì».