Droga tra i ragazzi, giro di vite. Segnalati in 74: cinque minori

Giro di vite del commissariato di polizia di Treviglio nei confronti dello spaccio di droga, in particolare tra i giovani e i giovanissimi della zona. Nel corso dell ultimo anno, «nell’ottica di una mirata attività di repressione del traffico di sostanze stupefacenti e dell assunzione delle stesse da parte di persone di giovane età – spiega una nota della polizia di Stato – sono stati incrementati i servizi di controllo e monitoraggio nella città di Treviglio». A seguito di tale attività sono state segnalate quali assuntori di sostanze stupefacenti 74 persone. Tra questi, molti sono giovani sotto i 22 anni e 5 sono minorenni. Complessivamente sono stati sequestrati circa 900 grammi di sostanza stupefacente che gli assuntori avevano con sé durante i controlli e che era suddivisa in piccole dosi di varie sostanze stupefacenti (cannaboidi, eroina, cocaina, e droghe sintetiche). Sono state anche denunciate per spaccio 10 persone, mentre una è stata tratta in arresto. È inoltre scattata la contestuale sospensione della patente per circa il 30% dei consumatori fermati, vale a dire le persone che erano alla guida al momento dei controlli.