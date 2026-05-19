Due tori in fuga per le vie di Antegnate: animali messi in sicurezza - Foto
LA CURIOSITÀ. Momenti di apprensione martedì 19 maggio ad Antegnate, dove due tori sono stati avvistati nel centro abitato, uno in via Manara e l’altro vicino all’asilo di via Muoni. L’intervento di Comune, Polizia locale e Ats ha permesso di mettere in sicurezza gli animali e i passanti. Nessuna persona è rimasta ferita.Lettura meno di un minuto.
Antegnate
Attimi di apprensione martedì 19 maggio ad Antegnate, dove due tori sono stati avvistati aggirarsi indisturbati per le vie del paese nelle ore centrali della giornata. L’episodio si è verificato attorno alle 13: un primo esemplare è stato segnalato in via Manara, un secondo nelle immediate vicinanze dell’asilo di via Muoni, intento a brucare l’erba delle aree verdi presenti in zona.
La presenza degli animali ha immediatamente destato preoccupazione tra i residenti. L’amministrazione comunale, e in particolare il delegato per la Sicurezza del Comune Antonio Danelli, è intervenuta in tempi rapidi, allertando la polizia locale e l’Ats in attesa dell’arrivo delle autorità e dei veterinari: i due bovini sono stati condotti e chiusi all’interno del parco Rodolfo Muoni, mettendo così in sicurezza sia gli animali che i passanti.
Le indagini hanno permesso di risalire in breve tempo al proprietario, un residente della zona che gestisce un piccolo gregge comprendente anche i due tori. Stando alle prime informazioni raccolte, gli animali sarebbero tenuti in stallo attualmente in un’area verde situata tra la Brebemi e la Tav. Per motivi ancora in fase di accertamento, i due bovini sarebbero riusciti a fuggire dal recinto, raggiungendo il centro abitato di Antegnate. Fortunatamente l’episodio non ha causato feriti.
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