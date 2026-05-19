Due tori in fuga per le vie di Antegnate: animali messi in sicurezza - Foto

Attimi di apprensione martedì 19 maggio ad Antegnate, dove due tori sono stati avvistati aggirarsi indisturbati per le vie del paese nelle ore centrali della giornata. L’episodio si è verificato attorno alle 13: un primo esemplare è stato segnalato in via Manara, un secondo nelle immediate vicinanze dell’asilo di via Muoni, intento a brucare l’erba delle aree verdi presenti in zona.

La presenza degli animali ha immediatamente destato preoccupazione tra i residenti. L’amministrazione comunale, e in particolare il delegato per la Sicurezza del Comune Antonio Danelli, è intervenuta in tempi rapidi, allertando la polizia locale e l’Ats in attesa dell’arrivo delle autorità e dei veterinari: i due bovini sono stati condotti e chiusi all’interno del parco Rodolfo Muoni, mettendo così in sicurezza sia gli animali che i passanti.

Gli animali per le strade di Antegnate Gli animali per le strade di Antegnate