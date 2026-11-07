E-Brt, 166mila passeggeri a ottobre. Sotto esame coincidenze e tariffe

Sono stati oltre 166mila i passeggeri dell’e-Brt nel mese di ottobre, con una media superiore ai 7mila al giorno nei giorni feriali. Il picco è stato registrato giovedì 22 ottobre, con 7.536 passeggeri. Sono i dati comunicati da Atb e dall’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale a quasi tre mesi dall’avvio del collegamento tra Bergamo e Verdellino.