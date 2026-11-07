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Cronaca / Pianura Sabato 07 Novembre 2026

E-Brt, 166mila passeggeri a ottobre. Sotto esame coincidenze e tariffe

I DATI. Oltre 7mila utenti al giorno nei feriali. In Regione il confronto tra Atb e Agenzia Tpl: tra i nodi da affrontare il coordinamento con treni e autobus.

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E-Brt, 166mila passeggeri a ottobre. Sotto esame coincidenze e tariffe
Un bus della e-Brt, la linea elettrica a corsia preferenziale che collega Bergamo a Verdellino ha trasportato 166mila passeggeri a ottobre 2026

Bergamo

Sono stati oltre 166mila i passeggeri dell’e-Brt nel mese di ottobre, con una media superiore ai 7mila al giorno nei giorni feriali. Il picco è stato registrato giovedì 22 ottobre, con 7.536 passeggeri. Sono i dati comunicati da Atb e dall’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale a quasi tre mesi dall’avvio del collegamento tra Bergamo e Verdellino.

I numeri sono stati al centro di un incontro tecnico in Regione Lombardia, durante il quale sono state esaminate anche alcune questioni ancora da affrontare per migliorare il servizio.

e-Brt, il nodo delle coincidenze con treni e autobus

Tra gli aspetti emersi c’è la necessità di coordinare meglio gli orari dell’e-Brt con quelli dei treni, soprattutto nelle fasce di minore affluenza, e con le linee urbane ed extraurbane che servono i punti d’interscambio di Dalmine e Bergamo.

Un altro tema riguarda l’integrazione tariffaria, per rendere più semplici gli spostamenti che prevedono l’utilizzo di più mezzi pubblici. Al momento non sono stati comunicati interventi specifici né tempistiche.

Trasporto pubblico, i dati delle linee 51 e 52

Lungo l’asse Verdellino-Bergamo, le linee 51 e 52, che hanno sostituito la precedente linea 5, registrano mediamente oltre 1.250 passeggeri al giorno. Continuano inoltre a raggiungere la città le linee extraurbane 750, 751 e 752. Prosegue nel frattempo il monitoraggio della circolazione cittadina, anche in relazione alla progressiva conclusione di alcuni cantieri. «Siamo costantemente impegnati nell’ascolto e nel miglioramento del servizio offerto ai cittadini», ha dichiarato Liliana Donato, direttore generale di Atb.

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