È morto Totò Schillaci, l’Italia saluta l’eroe delle «notti magiche»

È morto Totò Schillaci. L’eroe delle «notti magiche» di Italia 90 non ce l’ha fatta, ha lottato e alla fine ad avere la meglio è stata la malattia, quella che pensava di aver sconfitto con i due interventi per un tumore al colon del quale soffriva da tempo. Le sue condizioni sono peggiorate nelle ultime settimane, fino al ricovero nel reparto di pneumologia dell’opsedale Civico di Palermo sabato 7 settembre, a seguito di un peggioramento generale.

La carriera

Schillaci nasce a Palermo il 1° dicembre 1964 a Palermo. Nel 1982 sbarca nel calcio professionistico con il Messina, dove gioca sette stagioni tra C2, C1 e Serie B. Poi il passaggio alla Juventus di Boniperti: tre stagioni in bianconero per 36 gol in 132 gare tra campionato e coppe con la vittoria di Coppa Uefa e Coppa Italia. Quindi il trasferimento all’Inter, dove rimane due stagioni con 36 gare e 12 gol complessivi. Chiuderà la carriera in Giappone, giocando nel Jubilo Iwata dal 1994 al 1997.