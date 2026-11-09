Emilia uccisa a Palosco, i vicini: «Da tempo viveva una situazione difficile»

L’hanno trovata domenica 8 novembre alle 11 senza vita nella camera da letto della sua abitazione, una villetta all’incrocio tra via Gramsci e via Paolo VI a Palosco. Sul corpo di Emilia Bianchi, 70 anni, i segni di numerose coltellate, più di una decina, inferte – questa è l’ipotesi degli inquirenti – dal figlio 47enne, Mattia Bonassi. Il delitto sarebbe maturato tra venerdì e sabato 7 novembre: i conoscenti hanno avuto gli ultimi contatti con lei venerdì. Il movente ancora non è chiaro, ma dai primi accertamenti è emerso un contesto familiare difficile in cui sarebbe maturato il dramma, nel quale si inserirebbero anche problemi di dipendenza dell’uomo. Gli stessi del figlio minore, attualmente in una comunità di recupero. Emilia, vedova, viveva con il figlio, mentre una terza figlia abita fuori paese.

A lanciare l’allarme, domenica mattina, è stata una conoscente della vittima che sabato sera non si era presentata a un appuntamento. «Doveva venire alla cena dei coscritti del 1956, ma non è arrivata: siamo anche andati a suonare a casa ma non ha risposto nessuno», spiega una conoscente dietro i nastri con cui le forze dell’ordine hanno transennato la villetta, a pochi passi dall’oratorio, dal centro sportivo e dal cimitero.

Il dolore del paese

«Qualche giorno fa mi aveva detto che alla cena sarebbe venuta volentieri, per sollevarsi un po’» fa eco un altro vicino. Sono increduli, ma non stupiti: del rapporto turbolento con i figli in paese tutti sapevano. Ieri mattina nel piazzale di fronte alla villetta, dove si sono riuniti i trattori del Ringraziamento, l’atmosfera calorosa della festa si è ghiacciata in un attimo. Dietro al cancello una tragedia si era consumata nel silenzio totale.

A trovare Emilia Bianchi è stato il figlio di una conoscente, che quella mattina si era recato sul posto su richiesta della madre, preoccupata delle mancate risposte. Ha suonato, ma il 47enne – che in quel momento era in casa – non ha aperto. Allora ha chiamato la Polizia locale e insieme si sono fatti aprire. L’hanno trovata esanime in camera, uccisa con decine di colpi inferti da una lama – verosimilmente un coltello. La Scientifica ne ha trovati in casa diversi e li ha prelevati per una comparazione con le ferite.

Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Martinengo, della Compagnia di Treviglio, del Nucleo investigativo di Bergamo e Treviglio, il comandante provinciale Alessandro Barone, il sostituto procuratore Cinzia Clemente e la Polizia locale, che ha chiuso il tratto di strada fino alle 19.30. Tra le 17.30 e le 18.30 il medico legale da Pavia, incaricata dalla pm, ha effettuato un esame del corpo. La Scientifica per tutta la giornata è rimasta nella villetta per i rilievi, uscendo anche nel parcheggio di fronte per prelevare un orologio da muro rotto sull’asfalto e abbandonato vicino a una cabina elettrica. Saranno visionate anche le riprese delle telecamere che inquadrano l’area di sosta. L’appartamento è stato posto sotto sequestro. La terza figlia della donna è giunta sul posto dopo essere stata avvisata della notizia, e così i due fratelli, gli zii del 47enne.

Donna gentile, una grande lavoratrice

Il corpo di Emilia Bianchi in serata è stato portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove verrà effettuata l’autopsia. Il 47enne, che si trovava in casa, è stato subito fermato e condotto in caserma a Martinengo: visibilmente scosso non avrebbe proferito parola, chiudendosi nel silenzio. Non è stato ancora sentito dalla pm e resta da chiarire, dunque, il movente dell’omicidio. Nel frattempo la notizia si è diffusa in paese dove Emilia Bianchi, 70 anni, era conosciutissima. Vedova da circa 40 anni, per tanto tempo aveva gestito un negozio di fiori proprio accanto a casa, che aveva chiuso una volta raggiunta l’età della pensione. Attualmente svolgeva qualche lavoretto saltuario facendo le pulizie nelle abitazioni: dalle parole dei compaesani emerge il ritratto di una grande lavoratrice, una donna gentile e disponibile. Del figlio raccontano invece comportamenti turbolenti, scatti di violenza e problemi di dipendenza che erano spesso saltati alle cronache.

Una situazione famigliare difficile