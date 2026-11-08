Omicidio a Palosco, donna accoltellata in casa: fermato il figlio - Foto e video

A lanciare l’allarme, nella tarda mattinata oggi, domenica 8 novembre, è stata una parente della vittima, che da ieri sera non rispondeva alle chiamate degli amici. La donna è stata trovata nella sua camera da letto con evidenti segni di violenza : l’ipotesi è che sia stata uccisa con una lama, verosimilmente un coltello, e diverse coltellate. I carabinieri hanno fermato il figlio 47enne, che vive al piano superiore della villetta. L’uomo accusato dell’omicidio viveva con il fratello nella stessa villetta della madre, mentre una sorella in un’altra abitazione in paese.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviglio e i militari della scientifica, oltre al magistrato di turno Cinzia Clemente. Presente anche la Polizia locale e il personale del 118. In serata è giunto anche il medico legale da Pavia. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire il movente e il contesto in cui è maturato l’omicidio: pare siano state sferrate diverse coltellate e l’aggressione potrebbe essere avvenuta già nella serata di venerdì. Sul posto anche il sindaco di Palosco, Mario Mazza: «Sono estremamente dispiaciuto per quanto accaduto - ha dichiarato -, sono drammi di cui non vorremmo mai leggere sui giornali». Pare che a destare i primi sospetti sia stata l’assenza della settentenne alla festa dei coscritti prevista proprio per venerdì sera.