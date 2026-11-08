Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Domenica 08 Novembre 2026
in aggiornamento

Omicidio a Palosco, donna accoltellata in casa: fermato il figlio - Foto e video

IL DRAMMA. Emilia Bianchi, 70 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Ferita a morte da diverse coltellate. Fermato il figlio 47enne che vive al piano superiore.

Lettura meno di un minuto.
Katiuscia Manenti
Katiuscia Manenti

Palosco

Una donna di 70 anni, Emilia Bianchi, è stata trovata morta nella sua abitazione a Palosco, una villetta tra via Gramsci e via Paolo VI. Gli inquirenti hanno fermato il figlio 47enne, che vive al piano superiore, sospettato dell’omicidio della madre.

Omicidio a Palosco, donna accoltellata in casa: fermato il figlio - Foto e video
Omicidio a Palosco, donna accoltellata in casa: fermato il figlio - Foto e video
I rilievi della Scientifica a Palosco
Omicidio a Palosco, donna accoltellata in casa: fermato il figlio - Foto e video

A lanciare l’allarme, nella tarda mattinata oggi, domenica 8 novembre, è stata una parente della vittima, che da ieri sera non rispondeva alle chiamate degli amici. La donna è stata trovata nella sua camera da letto con evidenti segni di violenza: l’ipotesi è che sia stata uccisa con una lama, verosimilmente un coltello, e diverse coltellate. I carabinieri hanno fermato il figlio 47enne, che vive al piano superiore della villetta. L’uomo accusato dell’omicidio viveva con il fratello nella stessa villetta della madre, mentre una sorella in un’altra abitazione in paese.

Omicidio a Palosco, donna accoltellata in casa: fermato il figlio - Foto e video
I carabinieri e la polizia locale di fronte all’abitazione di Palosco dove è avvenuto l’omicidio
(Foto di Cesni)
Omicidio a Palosco, donna accoltellata in casa: fermato il figlio - Foto e video
I carabinieri e la polizia locale di fronte all’abitazione di Palosco dove è avvenuto l’omicidio
Omicidio a Palosco, donna accoltellata in casa: fermato il figlio - Foto e video
I carabinieri e la polizia locale di fronte all’abitazione di Palosco dove è avvenuto l’omicidio

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviglio e i militari della scientifica, oltre al magistrato di turno Cinzia Clemente. Presente anche la Polizia locale e il personale del 118. In serata è giunto anche il medico legale da Pavia. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire il movente e il contesto in cui è maturato l’omicidio: pare siano state sferrate diverse coltellate e l’aggressione potrebbe essere avvenuta già nella serata di venerdì. Sul posto anche il sindaco di Palosco, Mario Mazza: «Sono estremamente dispiaciuto per quanto accaduto - ha dichiarato -, sono drammi di cui non vorremmo mai leggere sui giornali». Pare che a destare i primi sospetti sia stata l’assenza della settentenne alla festa dei coscritti prevista proprio per venerdì sera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Palosco
Omicidio
crimini
Inchiesta, Autopsia
Giustizia, Criminalità