«Esempio di altruismo e gioia»: tantissimi amici per l’ultimo saluto a Barbara, morta di malore a 46 anni

«Oggi non è solo la vostra famiglia a essere nel lutto ma tutta la comunità di Castel Cerreto che, proprio come una famiglia, si stringe intorno a voi»: monsignor Norberto Donghi ha fatto sentire tutto il calore e l’affetto della comunità di Treviglio e della frazione di Castel Cerreto per Barbara Manenti e i suoi famigliari riuniti nella mattinata di sabato 12 novembre insieme a moltissimi amici e parenti nella chiesetta della frazione trevigliese per celebrare il funerale della mamma di 46 anni morta per malore mercoledì scorso mentre lavorava come operaia alla ditta «Ral Gom Italia» di via Isser.