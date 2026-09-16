Esplosioni nella notte a Treviglio, colpito il bancomat Unicredit di via Roma - Foto
IL COLPO. Due botti, intorno alle 2.40, che hanno svegliato diversi residenti poi scesi in strada. Vetrina in frantumi e danni anche all’interno.Lettura meno di un minuto.
Treviglio
Due forti esplosioni nella notte in via Roma, nel pieno centro di Treviglio. Secondo le prime ricostruzioni, quattro uomini incappucciati avrebbero fatto saltare il bancomat di Unicredit, intorno alle 2.40 di mercoledì 16 settembre.
Esplosioni nella notte a Treviglio, colpito il bancomat Unicredit
I due botti avrebbero svegliato diversi residenti poi scesi in strada. Due esplosioni molto violente: i malviventi sono riusciti ad asportare il bancomat, distruggendo la vetrina e danneggiando anche gli interni della filiale. In via Roma sono intervenuti la polizia di Stato e i carabinieri, con i vigili del fuoco per la messa in sicurezza.
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