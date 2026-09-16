Esplosioni nella notte a Treviglio, colpito il bancomat Unicredit di via Roma - Foto

I due botti avrebbero svegliato diversi residenti poi scesi in strada. Due esplosioni molto violente: i malviventi sono riusciti ad asportare il bancomat, distruggendo la vetrina e danneggiando anche gli interni della filiale. In via Roma sono intervenuti la polizia di Stato e i carabinieri, con i vigili del fuoco per la messa in sicurezza.