Ex Vailata, via alla decontaminazione: pagherà la società che aveva inquinato

Scongiurato ormai da tempo il rischio che diventasse una discarica di cemento amianto, si avvicina in tempi a questo punto più rapidi un futuro tutto verde per l’ex cava della Vailata, nella campagna a sud di Treviglio, verso Casirate. Mercoledì 27 luglio l’ennesimo tassello di un iter complesso e protrattosi per lunghi anni: la Giunta comunale ha siglato un accordo con la società Holcim Srl – multinazionale nel settore dei calcestruzzi, già proprietà dell’area di ottantamila metri quadrati assieme alla pubblica Sabb Spa e a due soci privati poi falliti – per provvedere a un intervento di decontaminazione dell’ex cava. Intervento che graverà completamente, a livello di spese, sulla stessa Holcim, nel 2014 ritenuta dalla Provincia (con tanto di ordinanza datata 18 dicembre) responsabile della contaminazione dell’ex cava assieme agli altri tre proprietari.