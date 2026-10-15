Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Giovedì 15 Ottobre 2026

Falso ispettore fa versare 48.300 euro: la Polizia blocca il denaro - Video

LE INDAGINI. Il Commissariato di Treviglio sventa il raggiro: somma sequestrata in vista della restituzione. Individuata una donna ritenuta coinvolta.

Lettura meno di un minuto.

Si è spacciato per un ispettore di polizia e, inventando un’indagine, ha convinto la vittima a trasferire 48.300 euro con un bonifico istantaneo. L’intervento del Commissariato di Treviglio ha però permesso di bloccare l’intera somma, poi sequestrata dall’Autorità giudiziaria in vista della restituzione.

La falsa indagine e le istruzioni alla vittima

Il raggiro, ricostruito nell’ambito di un’attività conclusa nell’ottobre 2026, ha preso di mira una persona conosciuta in zona per il suo impegno nel volontariato. Il falso ispettore le ha imposto di non parlare con nessuno, suggerendole anche una giustificazione da fornire alla banca: il denaro sarebbe servito ad acquistare un’Alfa Romeo Stelvio per la nipote.

Telefonate e messaggi apparivano provenire da istituti bancari e dalla Questura di Treviso grazie allo spoofing, tecnica che falsifica il numero visualizzato sul telefono. Dopo il versamento, un messaggio annunciava il presunto blocco dell’operazione e fissava un appuntamento davanti al Commissariato di Treviglio. La vittima, recatasi alle Poste per verificare il conto, è stata invece invitata dal personale a rivolgersi alla Polizia.

Denaro bloccato, individuata una donna

Gli agenti hanno attivato le procedure antifrode, fermando il denaro prima di ulteriori trasferimenti. Gli accertamenti bancari e telefonici hanno consentito di individuare una donna ritenuta coinvolta nella truffa, per la quale vale la presunzione di non colpevolezza fino a un’eventuale condanna definitiva.

La Polizia ricorda: nessun agente chiede bonifici per indagini o per proteggere i risparmi. In caso di richieste simili, interrompere la chiamata e contattare le Forze dell’ordine attraverso i canali ufficiali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Servizi finanziari
Economia, affari e finanza
Criminalità
Forze Ordine
Giustizia, Criminalità
Alfa Romeo Stelvio