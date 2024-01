Fiamme dalla canna fumaria, vigili del fuoco in azione a Mozzanica

Rogo domenica mattina, 28 gennaio, a Mozzanica. I vigili del fuoco della centrale di Bergamo, del distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio sono intervenuti per l’incendio di una canna fumaria in via Giuseppina Cominoni. L’allarme è scattato verso le 8. I pompieri, spente le fiamme, hanno bonificato l’area compromessa.