Fiamme in un appartamento, condominio evacuato a Dalmine: tre persone soccorse

Fiamme nel pomeriggio di sabato 29 ottobre a Dalmine, in un condominio di via Guzzanica 6. Il rogo è divampato in un bilocale al piano terra e le cause sono in corso d’accertamento: secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito dalla cucina, durante la cottura della pasta, propagandosi poi all’appartamento. In casa in quel momento c’era un quarantenne che ha riportato lievi ustioni ed è stato portato in ambulanza all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo in codice giallo per le medicazioni. È stato dimesso nelle ore successive. Altri due condòmini hanno invece respirato il fumo e sono stati accompagnati al Policlinico di Zingonia in condizioni non preoccupanti (codice verde) per i controlli del caso.