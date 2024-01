Filago e Mozzanica, ancora due roghi. Tetti bruciati per le canne fumarie

Due interventi dei vigili del fuoco di Bergamo, domenica 28 gennaio, per altrettanti incendi di tetti causati – pare – dal surriscaldamento delle canne fumarie.Nel pomeriggio i vigili del fuoco del comando provinciale di Bergamo e i volontari del distaccamento di Madone sono intervenuti per un incendio canna fumaria a Filago, in un complesso di villette a schiera di via De Gasperi: i pompieri sono giunti sul posto alle 15,30 e domato il rogo, che ha danneggiato anche buona parte del tetto.