Filodrammatici, rischiò di chiudere: oggi è un «monumento nazionale»

Il riconoscimento

Un prestigioso riconoscimento per l’edificio liberty risalente alla fine dell’Ottocento, ma soprattutto per chi lo vive, per la città di Treviglio, per la parrocchia di San Martino che ne è la proprietaria e per l’associazione che lo gestisce, «Tac», acronimo di «Treviglio arte e cultura». «È un motivo di grande soddisfazione e d’impegno per tutto il territorio – commenta il sindaco Juri Imeri –. È una bella notizia, che alimenta un periodo in cui la cultura è tornata a essere centrale, sviluppando un pubblico sempre più numeroso». A gestire dal 2015 la struttura teatrale è appunto l’associazione «Tac», presieduta da Erik Molteni, affiancato da Alberto Galli con il ruolo di direttore artistico e dai consiglieri Cristina Ronchi, Beppe Fontana, Mario Bazzocco, Gianni Comotti, Bruno Sonzogni, Alessandro Frecchiami e Angela Colombo (recentemente scomparsa). Il Filodrammatici vanta poi una collaborazione con l’Istituto Facchetti e con il relativo liceo delle Scienze umane che, nel suo indirizzo teatrale, prevede laboratori per gli studenti proprio al Filodrammatici. Anzi, del «Filo», come è chiamato affettuosamente a Treviglio.