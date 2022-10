Finisce contro un camion fermo: ciclista di 63 anni ferito, soccorso con l’elicottero

Ha tamponato con la sua bicicletta un camion fermo ai bordi della strada provinciale 103 a Fara Olivana con Sola, nei pressi del casello delle Brebemi, ed è caduto a terra. Un uomo di 63 anni è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso per aver riportato un trauma cranico. Dalle prime informazioni raccolte sul posto l’uomo sarebbe rimasto sempre cosciente: al «Papa Giovanni» di Bergamo, dopo gli accertamenti del caso, è stato trattenuto in osservazione.