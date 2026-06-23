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Cronaca / Pianura Martedì 23 Giugno 2026

Frontale tra due moto nel Comasco, muore un 20enne di Osio Sotto

LA TRAGEDIA. Un giovane 20enne di Osio Sotto è deceduto a causa delle gravi ferite riportate in un incidente in moto avvenuto domenica sera nel Comasco, in cui ha perso la vita anche un 40enne.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Frontale tra due moto nel Comasco, muore un 20enne di Osio Sotto
L'incidente avvenuto nel Comasco
(Foto di www.laprovinciadicomo.it)

C’è anche un bergamasco nel tragico incidente avvenuto domenica nel Comasco: il bilancio è di due morti, due motociclisti che si sono scontrati frontalmente nella serata del 21 giugno a Lasnigo. Il terribile incidente intorno alle 20: due moto, una Vespa e una Kawasaki di grossa cilindrata, si sono scontrate frontalmente lungo la via Provinciale.

Immediati i soccorsi, entrambi i centauri sono apparsi subito in gravi condizioni. Il 40enne David Augusto Palacios Bravo, originario dell’Ecuador e residente a Como, è deceduto lunedì all’ospedale di Erba; nella giornata di martedì 23 giugno è morto anche Andrea Greco, 20 anni, di Osio Sotto. Quest’ultimo viaggiava in sella alla Kawasaki: in condizioni critiche era stato ricoverato al San Gerardo di Monza dove è deceduto martedì.

La dinamica dello schianto

Frontale tra due moto nel Comasco, muore un 20enne di Osio Sotto
La strada dove si è verificato lo schianto
(Foto di www.laprovinciadicomo.it)

Sull’incidente le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica, ancora in fase di analisi: in base alle prime informazioni raccolte, una delle due moto avrebbe improvvisamente sbandato, forse per evitare un ostacolo improvviso o un sasso, ma si tratterebbe di una versione iniziale ancora in fase di accertamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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