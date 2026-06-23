Frontale tra due moto nel Comasco, muore un 20enne di Osio Sotto

C’è anche un bergamasco nel tragico incidente avvenuto domenica nel Comasco : il bilancio è di due morti, due motociclisti che si sono scontrati frontalmente nella serata del 21 giugno a Lasnigo. Il terribile incidente intorno alle 20: due moto, una Vespa e una Kawasaki di grossa cilindrata, si sono scontrate frontalmente lungo la via Provinciale.

Immediati i soccorsi, entrambi i centauri sono apparsi subito in gravi condizioni. Il 40enne David Augusto Palacios Bravo, originario dell’Ecuador e residente a Como, è deceduto lunedì all’ospedale di Erba; nella giornata di martedì 23 giugno è morto anche Andrea Greco, 20 anni, di Osio Sotto. Quest’ultimo viaggiava in sella alla Kawasaki: in condizioni critiche era stato ricoverato al San Gerardo di Monza dove è deceduto martedì.