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Cronaca / Pianura Giovedì 01 Ottobre 2026

Fuga a velocità folle, ciclisti a rischio: fermato dopo tre chilometri a Romano- Il video

L’INSEGUIMENTO. L’uomo non si è fermato all’alt della polizia Locale durante la Pedalata Gourmet di domenica, mettendo a rischio ciclisti e automobilisti. Bloccato con droga, contanti e coltelli.

Lettura meno di un minuto.

Romano di Lombardia

Prima mette a rischio un gruppo di giovani ciclisti, poi fugge ad alta velocità per circa tre chilometri tra sorpassi azzardati e automobilisti costretti a brusche manovre per evitarlo. Infine la fuga a piedi e il fermo. È la sequenza dell’inseguimento avvenuto domenica 27 settembre a Romano di Lombardia, durante i servizi di vigilanza predisposti per la «Pedalata Gourmet 2026».

Fuga in auto durante la Pedalata Gourmet

Una pattuglia della polizia Locale ha notato un’auto provenire dalla zona del Parco del Serio a velocità sostenuta. Alla vista degli agenti il conducente ha accelerato, compiendo una manovra che ha messo in pericolo alcuni giovani ciclisti.

Nonostante l’alt intimato dagli operatori, l’uomo ha proseguito la marcia. Ne è nato un inseguimento di circa tre chilometri, durante il quale l’auto ha effettuato sorpassi in condizioni di scarsa visibilità, costringendo altri automobilisti a manovre improvvise.

L’auto contro i pali, poi la fuga a piedi

All’ingresso del centro abitato il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo contro alcuni pali della segnaletica. È quindi sceso dall’auto e ha tentato di allontanarsi a piedi, ma è stato raggiunto e fermato dagli agenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Romano.

Sequestrati droga, contanti e tre coltelli

La successiva perquisizione ha portato al sequestro di circa 28 grammi di droga, 925 euro in contanti e tre coltelli, uno dei quali nascosto nella cintura dei pantaloni.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per fuga pericolosa, detenzione di sostanze stupefacenti e porto abusivo di coltelli.

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