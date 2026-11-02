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Cronaca / Pianura Lunedì 02 Novembre 2026

Furgoncino contro e-Brt a Osio Sopra: nessun ferito

L’INCIDENTE. Lo scontro è avvenuto con un furgoncino che stava uscendo da una ditta affacciata sulla corsia preferenziale.

Lettura meno di un minuto.
Emma Crescenti
Emma Crescenti
Furgoncino contro e-Brt a Osio Sopra: nessun ferito
La corsia della e-Brt a Osio Sopra. Lunedì 2 novembre si è registrato un incidente tra un bus e un furgoncino che usciva da una ditta che si affaccia sulla corsia preferenziale.

Osio Sopra

L’incidente non ha registrato feriti. Ma inevitabilmente lo scontro che nella mattinata di lunedì 2 novembre ha coinvolto un furgoncino e uno degli autobus dell’e-Brt lungo la Sp 525, a Osio Sopra, ha avuto un’eco ben maggiore della sua effettività gravità.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia locale: stando alle ricostruzioni il furgoncino mentre usciva dal magazzino della Idras, azienda affacciata sul provinciale, è stato urtato dall’autobus dell’e-Brt che procedeva nella corsia dedicata. I danni materiali più gravi per il Doblò: illesi invece i conducenti e i passeggeri del bus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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