Furgoncino contro e-Brt a Osio Sopra: nessun ferito
L’INCIDENTE. Lo scontro è avvenuto con un furgoncino che stava uscendo da una ditta affacciata sulla corsia preferenziale.Lettura meno di un minuto.
Osio Sopra
L’incidente non ha registrato feriti. Ma inevitabilmente lo scontro che nella mattinata di lunedì 2 novembre ha coinvolto un furgoncino e uno degli autobus dell’e-Brt lungo la Sp 525, a Osio Sopra, ha avuto un’eco ben maggiore della sua effettività gravità.
Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia locale: stando alle ricostruzioni il furgoncino mentre usciva dal magazzino della Idras, azienda affacciata sul provinciale, è stato urtato dall’autobus dell’e-Brt che procedeva nella corsia dedicata. I danni materiali più gravi per il Doblò: illesi invece i conducenti e i passeggeri del bus.
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