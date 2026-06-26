Furgone-ariete nella notte a Verdellino, commando di dieci ladri ruba camicie di sartoria: bottino ingente

Sarebbero stati una decina i ladri entrati in azione nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 giugno nel capannone di una ditta che produce camicie di alta moda, la Sipaff77, in via Alessandria a Zingonia di Verdellino, al confine con Ciserano.

Sul furto, ingente, indagano i c arabinieri di Treviglio: i ladri avrebbero raggiunto il capannone della ditta, che si trova in una strada parallela al principale corso Europa, e avrebbero sfondato il portone con un furgone usato come ariete.

La banda ha sfondato il portone usando un’auto come ariete

(Foto di Luca Cesni) Dopodiché, ben organizzati, hanno caricato centinaia di camicie - la maggior parte ancora in fase di confezionamento - sul mezzo e si sono dileguati. All’arrivo dei carabinieri erano già scappati: l’allarme è stato immediato per via dell’antifurto, che è subito scattato.