Furgone-ariete nella notte a Verdellino, commando di dieci ladri ruba camicie di sartoria: bottino ingente
IL FURTO. L’azione è stata messa a segno nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 giugno ai danni della ditta Sipaff77, il bottino è ingente. Indagano i carabinieri.Lettura meno di un minuto.
Verdellino
Sarebbero stati una decina i ladri entrati in azione nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 giugno nel capannone di una ditta che produce camicie di alta moda, la Sipaff77, in via Alessandria a Zingonia di Verdellino, al confine con Ciserano.
Sul furto, ingente, indagano i c arabinieri di Treviglio: i ladri avrebbero raggiunto il capannone della ditta, che si trova in una strada parallela al principale corso Europa, e avrebbero sfondato il portone con un furgone usato come ariete.
Dopodiché, ben organizzati, hanno caricato centinaia di camicie - la maggior parte ancora in fase di confezionamento - sul mezzo e si sono dileguati. All’arrivo dei carabinieri erano già scappati: l’allarme è stato immediato per via dell’antifurto, che è subito scattato.
Il magazzino è circondato da una recinzione, che i ladri hanno inizialmente forzato per raggiungere lo stabile e sfondare l’ingresso. Al vaglio le telecamere dell’area di Zingonia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA