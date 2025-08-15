Ghisalba il giorno dopo il rogo: cause ignote, la struttura chiusa per almeno un anno

Dopo l’incendio che giovedì mattina ha devastato la piscina comunale di Ghisalba, quel che resta della struttura è stato messo sotto sequestro. Un provvedimento necessario «per consentire ai vigili del fuoco di stabilire le cause del rogo, ancora ignote. Ora è inagibile a causa dei danni ingenti - sottolinea il sindaco Gianluigi Conti -. Si era conclusa il giorno prima la sistemazione del tetto, che a luglio era stato scoperchiato parzialmente da un forte temporale».

La conta dei danni

Il giorno dopo il rogo, venerdì 15 agosto, prosegue la conta dei danni alla struttura, carbonizzata all’esterno e una parte negli interni. Una stima precisa dei danni non è stata effettuata, ma si parla con molta probabilità di qualche milione di euro. E la chiusura dell’impianto per almeno un anno.

La ricostruzione del rogo