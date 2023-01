Giardiniere morto per malore al lavoro a Verdello, vani i soccorsi

Da qualche giorno lamentava dolori che secondo lui erano legati a problemi di stomaco. E lo stesso ha fatto anche lunedì mattina dopo essere giunto al lavoro in sella alla sua bicicletta, alla Cascina Garlina di Verdello, in via Ravarolo. Pochi minuti dopo, mentre si stava dirigendo in un magazzino, è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo .