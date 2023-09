Giovane cigno con un’ala rotta recuperato sulla statale 11 a Mozzanica

Gli operatori della polizia hanno preso in consegna il cigno e, come da protocollo, su disposizione del veterinario, lo hanno immediatamente trasportato al Cras (Centro di

recupero animali selvatici) del Wwf Oasi Valpredina di Cenate Sopra affinché potesse ricevere le cure necessarie per il ritorno alla vita selvatica .

Come spiega il comandante della Polizia provinciale Matteo Copia: «È importante notare che l’intervento tempestivo per il recupero dell’animale ferito è fondamentale per la sua sopravvivenza e il suo ritorno alla vita selvatica».